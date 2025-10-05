En el momento que más lo necesitaba, Gimnasia construyó una “torre” de confianza para seguir con vida

En el medio de una guerra de nervios y presiones, Gimnasia ganó un partido clave en Junín al derrotar a Sarmiento por 1 a 0 con el gol de Marcelo Torres de penal.

El equipo de Alejandro Orfila, que estuvo en el eje de la polémica antes, durante y después del partido pro las decisiones, por la indumentaria que lució y porque se fue expulsado, pudo sacar adelante un partido clave en un momento justo del certamen.

Después de tres derrotas consecutivas, el equipo salió a jugar con las mismas dudas que lo había hecho ante Rosario Central y en los primeros minutos parecía que se iba a repetir la historia.

Todo el mundo pedía a Yangali, pero el jugador abusó de lateralizar el juego y no fue gravitante cuando el equipo necesitó profundidad. Distinto fue lo que ocurrió con Piedrahita, Merlino y por momentos con Panaro, que buscaban asociarse con Torres una vez que pasó la tormenta del arranque del partido, instancia en la que Sarmiento atacó al Lobo por todos lados.

Una vez que Gimnasia se puso arriba en el marcador con un penal bien ejecutado de Marcelo Torres, la suerte y el destino del partido parecía cambiar definitivamente, hasta que Suso otra vez cometió un penal por un desplazamiento muy imprudente dentro del área. Sin embargo, como una respuesta irónica del destino al técnico Orfila que amagó con quitarle el puesto durante la semana, el Mono Nelson Insfrán le contuvo el disparo a Morales de Sarmiento y el Lobo se fue abrazando lentamente al triunfo.

Merecido, justo y sobre todo necesario.

Ahora Gimnasia, su presidente Mariano Cowen y el técnico Orfila siguen en carrera…