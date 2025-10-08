Mundial Sub 20: Argentina se mide ante Nigeria por los octavos de final

La Selección Argentina tuvo un paso impecable por la fase de grupos del Mundial Sub-20, y en la jornada de hoy buscará dar un nuevo paso rumbo a la gran final. El equipo de Diego Placente enfrentará a Nigeria desde las 16:30 horas por los octavos de final y buscará vengarse de lo ocurrido en 2023, cuando el seleccionado africano los derrotó en esta misma instancia para dejar a la Albiceleste sin Copa del Mundo.

El combinado nacional ganó todo lo que jugó hasta el momento: fue 3-1 ante Cuba en el debut, goleada 4-1 frente a Australia y triunfo 1-0 frente a Italia en el cierre de la etapa inicial. De esta manera, Argentina pasó como puntero de grupo y se convirtió en uno de los grandes favoritos a levantar el trofeo.

A la espera de confirmación por planilla, la Albiceleste formaría con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino y Alejo Sarco.