TC: Canapino le ganó el duelo a Rossi y se quedó con una infartante final en San Nicolás

La final del Turismo Carretera en San Nicolás fue un viaje en el tiempo. El recuerdo de una rivalidad dormida, del rencor de La 15 cuando uno de sus protagonistas se marchó a Ford -ahora brilla en un Camry- y, en definitiva, el reencuentro de dos de los mejores pilotos de Argentina. Agustín Canapino (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota), campeones de todo lo que se propusieron, dieron el mejor espectáculo del año y fue el arrecifeño quien se quedó con la victoria (¡la cuarta en cinco finales!). La Copa de Oro está cada vez más cerca.

El sábado se habló de la superioridad del Titán, y aunque no largó primero (el Misil se quedó con la serie más rápida), estuvo a la vista que el Camaro fue el mejor auto. Lo buscó en las rectas, en los ingresos y en los egresos de cada curva. Lo buscó por la huella, la forma más segura de enfrentarse a un piso húmedo, pero también por la parte sucia. Lo buscó pese a los pace cars, que le dieron aire al líder, y a la presión de un Julián Santero (Ford) que se conformó con el último lugar del podio -no le dio para más-. Lo buscó, lo buscó y lo encontró.

El Titán festejó su cuarta final del año, con lo difícil que es triunfar en este TC de casi 50 autos, y prolongó su liderato en la general: suma 108 puntos, 26,5 más que Santero, que aún no ganó. De los que sí lo lograron, el más cercano es Mauricio Lambiris (Ford), que marcha 6° y cuenta con 56,5 unidades. A falta de tres fechas, siendo la más próxima el 2 de noviembre en Paraná, Canapino empieza a hacer lugar en su vitrina personal.