Perdió el último campeón y hoy juegan River y Boca

Platense, el último campeón del fútbol argentino, cayó derrotado por 2 a 0 de visitante ante Atlético Tucumán en la continuidad de la undécima fecha del Torneo Clausura.

También en el interior del país, Instituto y San Martin de San Juan igualaron 0 a 0, mientras que en Parque Patricios Huracán le ganó 1 a 0 a Banfield y Lanús venció a San Lorenzo.

Además, hoy a las 19 Boca va a recibir a Newell’s, mientras que en Rosario, a partir de las 21.15, River visitará al Central de Di María. También este domingo a las 14.30 Independiente recibirá a Godoy Cruz, mientras que a las 16.45 se jugará el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano.