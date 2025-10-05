Ganó el equipo de Messi

Por una nueva fecha de la fase regular de la conferencia Este de la MLS de Estados Unidos, el Inter Miami volvió a ganar en condición de local 4 a 1 ante el New England Revolution.

El equipo de Mascherano lució una camiseta poco habitual y contó con dos tantos de Allende y otros dos de Jordi Alba.

Con esta victoria, el equipo de Messi sigue en la tercera posición de la tabla detrás de Philadelphia Unión y el Cincinnati FC.