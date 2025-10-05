Fomento aplastó a Alianza y sigue en la cima de la Liga

Se nos fue la séptima jornada del Clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol, en lo que fue el regreso a la actividad después de dos semanas de suspensión por las inclemencias meteorológicas. Bajo un intenso calor, sorpresivo, por la altura del año, los clubes de barrio le pusieron mucha acción a cada una de sus presentaciones.

El que parece imparable en esta segunda parte de la temporada es Centro Fomento Los Hornos, que tuvo que jugar un encuentro pesado en El Retiro, visitando a Asociación Nueva Alianza, y logrando una gran victoria por 3-1. Mastrocesare, Melo y Catena marcaron para el puntero y Feito descontó. La mala para Fome fue la expulsión de Mormann, al tiempo que el experimentado Kees vio la roja en Alianza.

Los perseguidores son dos: Adip y Unidos de Olmos. El Naranja se hizo muy fuerte en el Olímpico de Villa Castells y no tuvo piedad de Asociación Iris al golearlo por 6-0, Sarmiento, Farías, Burgos, Casas, De Barrio e Iglesias fueron los autores de los tantos. Por su parte, los de Leandro Sarco vencieron 3-0 a Centro Fomento Ringuelet con las conquistas de Rolón, Aramallo y Riggio.

Otro de los que sacó una buena diferencia fue Malvinas, que le dio un mazazo a Tolosano en su ilusión por permanecer en Primera, fue 4-1. En otros resultados, Estrella de Berisso venció por 1-0 a Polideportivo Gonnet en Gorina en un duelo pesado, con pasto alto y con una marcha menos que otros encuentros, probablemente esa condición de cancha con la alta temperatura, no ayudó.

Crisfa 1-1 Everton; Alumni 1-1 Brandsen y Criba 2-0 San Lorenzo cerraron la acción de la séptima del campeonato. En la próxima, el gran partido es Unidos de Olmos - Adip en el sintético del oeste platense.