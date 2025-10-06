Otro golpe para el tenis argentino en Shanghai

La última esperanza del tenis argentino en Shanghai se terminó de extinguir este domingo, con la derrota de Francisco Cerúndolo ante Zizou Bergs (44º), en el tercera ronda del Masters 1000 . El porteño, número 21 del ranking y decimonoveno favorito, cayó por 7-6 (1) y 6-3 en 2 horas y 24 minutos de juego.

Fran, que venía de superar a Adrian Mannarino en el debut, se mostró irregular a lo largo del partido y, pese a que tuvo pasajes de buen tenis, nunca pudo asentarse ni imponer su juego ante un Bergs que fue contundente en los momentos justos para llevarse el encuentro.