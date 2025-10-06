Central le dio un nuevo golpe al River de Gallardo

Rosario Central vive un estado de gracia en el campeonato argentino. Los dirigidos técnicamente por Ariel Holan vencieron por 2-1 a River Plate en el Gigante de Arroyito. Miguel Borja había abierto la cuenta para el Millonario, pero el local lo dio vuelta con tantos de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra. Ángel Di María fue titular y jugó probablemente su mejor partido desde el regreso al fútbol doméstico.

Con este resultado, el Canalla sigue como invicto del campeonato y alcanzó las 18 unidades, todavía a una buena cantidad de puntos del puntero Deportivo Riestra que este lunes se medirá con su escolta Vélez Sarsfield, en el gran compromiso de la jornada.

La historia entre los rosarinos y el Millonario estuvo cargada de tensiones, hubo mucha pierna fuerte y fútbol de alto vuelo. A los 10 minutos, Juan Fernando Quintero le brindó una asistencia fantástica a Borja, en una conexión entre colombianos y así el delantero rompió el marcador.

No obstante, 11 minutos más tarde apareció Ibarra para meter pardas y sobre el final de la primera parte todo se rompió con la expulsión por doble amarilla de Juan Portillo, que atendió en dos oportunidades a Fideo Di María y se fue a duchas antes de tiempo.

Central sacó ventaja del hombre de más y en el complemento, a los 12, un rebote le quedó en la puerta del área a Malcorra que sacó un tiro imposible para Franco Armani y así sentenciar la historia, aunque los de Marcelo Gallardo mostraron ímpetu para encontrar la igualdad, no iba a alcanzar.

Este lunes también van a jugar Racing Club de Avellaneda con Independiente Rivadavia de Mendoza. Otros resultados del domingo: Godoy Cruz 1-1 Independiente y Talleres 0-0 Belgrano.