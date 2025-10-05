A pura polémica, Estudiantes y Barracas Central empataron 1-1 en La Plata

Estudiantes de La Plata y Barracas Central igualaron 1-1 en un partido cargado de polémicas arbitrales, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputó en el estadio UNO, donde el Pincha se puso en ventaja gracias a Guido Carrillo, pero Jonathan Candia lo empató para el Guapo en una jugada muy protestada.



El equipo dirigido por Eduardo Domínguez abrió el marcador en el primer tiempo, cuando Carrillo aprovechó una jugada bien elaborada por el sector izquierdo y definió con clase para el 1-0 parcial. Sin embargo, en el complemento, Barracas reaccionó y logró el empate por intermedio de Candia, tras un centro y un cabezazo que llegó luego de un presunto empujón de Facundo Bruera a Facundo Rodríguez. Todo Estudiantes pidió falta, pero el árbitro Nazareno Arasa convalidó el tanto y desde el VAR tampoco intervinieron.



La tensión creció aún más minutos después, cuando el local parecía recuperar la ventaja con un gol de Tiago Palacios. Sin embargo, el tanto fue anulado por una posición adelantada muy fina —y también muy discutida— de Carrillo, quien participó en la jugada previa.



Con este empate, ambos equipos alcanzan a Unión en la cima de la Zona A, aunque el Tatengue lidera por diferencia de gol. Más allá del reparto de puntos, el foco del partido quedó puesto en las decisiones arbitrales que, una vez más, dieron qué hablar en el fútbol argentino.







