Domínguez lamentó el arbitraje y se fue muy triste de Uno

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, atendió a los medios de comunicación luego de lo que fue la igualdad 1-1 entre sus dirigidos y Barracas Central, en una tarde de domingo muy negra debido a las decisiones del árbitro Nazareno Arasa, que le inclinó la cancha visiblemente a favor al Guapo.

“Nosotros queremos darle alegrías a nuestros hinchas, luchamos cada día para dar lo mejor de nosotros. Se lo dije al árbitro, si él dormía tranquilo. Yo estaba triste y sigo triste. Lo único que puedo hacer es volver a trabajar el martes, mejorar lo que pueda mejorar”, comenzó el técnico albirrojo muy molesto por lo vivido en Uno.

“Hoy me voy triste. Es habitual en muchos partidos calientes que amonesten por protestar, pero nosotros quisimos preguntar qué era lo que estaba cobrando. El equipo mantuvo una postura de seguir buscando, jugó bien”, continuó.

Y completó: “Que termine el estadio como terminó no es normal. A veces normalizamos situaciones que están muy mal. Quizás debo cambiar yo porque para otros parece que está todo bien. No me gusta naturalizar situaciones que se ven que están pasando”.

Estudiantes tendrá libre este lunes y los entrenamientos se van a retomar el próximo martes por la mañana en el Country Club de City Bell.