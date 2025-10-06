Boca volvió a festejar con una goleada ante Newell’s

Boca Juniors protagonizó una noche contundente en la Bombonera al vencer 5-0 a Newell’s Old Boys, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Tras tres partidos sin conocer la victoria, el equipo de Miguel Ángel Russo volvió con todo, aplastando a la Lepra y recuperando aire en la pelea por los puestos de playoffs.

Desde el inicio, Boca impuso su dominio. Milton Giménez abrió el marcador con un cabezazo luego de un centro preciso, y más tarde amplió la ventaja con un remate que capturó el rebote. Así, Giménez firmó un doblete que marcó la diferencia antes del entretiempo. En esa primera mitad también colaboró Ayrton Costa con el 3-0, luego de una acción dentro del área rival.

Ya en el segundo tiempo, Boca no bajó la intensidad: Brian Aguirre, exjugador de Newell’s, estampó el cuarto gol con una definición certera, y el quinto lo firmó Lautaro Blanco con un zurdazo inatajable que cerró la goleada.

Con esta victoria, Boca deja atrás uno de sus peores momentos en el torneo y retoma con fuerza su objetivo: meterse de nuevo en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores.

En tanto que para los del Ogro la situación es angustiante, más allá del empate agónico contra Estudiantes del pasado martes, el club atraviesa un duro momento futbolístico e institucional, con elecciones a fin de año, con una situación económica también compleja y con un entrenador que va a seguir en el cargo al menos hasta los comicios.

La Lepra no debe descuidarse con la tabla anual, ya que suma 29 unidades, a ocho de Aldosivi de Mar del Plata, con 15 en juego parece difícil perder la categoría, pero realmente el rendimiento del equipo es pobrísimo y no hay que confiarse.

Finalmente, es importante destacar que la próxima semana Boca estará visitando a Barracas Central, el sábado a las 14.30, en el estadio Chiqui Tapia, al tiempo que Newell’s será local de Tigre, el viernes a las 18.10, un horario llamativo pero en un día que será feriado en nuestro país debido a la decisión del Gobierno de trasladar el Día de la Diversidad Cultural.