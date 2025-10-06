Cambaceres, a todo o nada en la Primera C

Defensores de Cambaceres afrontará en la tarde del lunes lo que puede ser su último encuentro por el Reducido que brindará un boleto a la Copa Argentina 2026. Frente a Atlas, desde las 15.30, en General Rodríguez, los comandados técnicamente por Agustín Costantini buscarán ganar para seguir con actividad en esta temporada.

Los futbolistas quedaron concentrados en la noche del domingo a la espera del viaje del lunes, una cita tan importante que merece concentración máxima. El Club Regatas fue el punto de reunión.

Facundo Collazo; Luciano Vargas, Valentín Lombardi, Adrián Alfonzo, Facundo Odello, Tiziano García; Rodolfo Fernández, Esteban Coronel,Tomás Baglieri; Franco Romero y Nicolás De Benedetti serán los once titulares que van a comenzar el encuentro.

Vale recordar que en la ida en el estadio 12 de Octubre fue igualdad 1-1, con un golazo del Chaco Romero, la gran figura que tuvo el Rojo en esta temporada y que seguramente pueda dar un salto pensando en el 2026.

El plantel profesional de Defensores de Cambaceres afrontará en la tarde del lunes lo que puede ser su último encuentro por el Reducido que brindará un boleto a la Copa Argentina 2026. Frente a Atlas, desde las 15.30, en General Rodríguez, los comandados por Agustín Costantini buscarán ganar para seguir con actividad en esta temporada.

En torno al equipo no hay muchos detalles, pero lo concreto es que el volante ofensivo, figura, Rodolfo Fernández, volverá a ser titular, ya que está recuperado luego de un estado febril. El atacante hizo fútbol en el último ensayo en el predio de Sosba en Ensenada y tiene altas chances de iniciar contra el Marrón.