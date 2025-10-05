Villa San Carlos salvó la ropa ante su gente

Villa San Carlos logró sacar adelante un partido que empezó torcido. En la tarde del sábado, igualó 2-2 contra Dock Sud, luego de arrancar perdiendo por dos tantos de diferencia. Alejo Lloyaiy y Emanuel Zagert descontaron para el Celeste que vistió con una camiseta rosa por este mes de octubre.

Siempre es bueno sumar, pero este punto deja lejos a los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda. Son 22 puntos en el campeonato, a cinco del puntero Midland que juega este domingo por la tarde, una victoria lo pondrá a ocho, es bastante, aunque todavía quedan varias fechas por delante.

La próxima semana el Villero estará visitando al siempre duro Deportivo Merlo, que viene atravesando un duro momento, ya que está último, por lo que más allá de ser una cancha esquiva puede ser una buena oportunidad para volver al triunfo.