Cambaceres, a horas de definir su destino

El plantel profesional de Defensores de Cambaceres afrontará en la tarde del lunes lo que puede ser su último encuentro por el Reducido que brindará un boleto a la Copa Argentina 2026. Frente a Atlas, desde las 15.30, en General Rodríguez, los comandados por Agustín Costantini buscarán ganar para seguir con actividad en esta temporada.

En torno al equipo no hay muchos detalles, pero lo concreto es que el volante ofensivo, figura, Rodolfo Fernández, volverá a ser titular, ya que está recuperado luego de un estado febril. El atacante hizo fútbol en el último ensayo en el predio de Sosba en Ensenada y tiene altas chances de iniciar contra el Marrón.

Los futbolistas quedarán concentrados en la noche del domingo a la espera del viaje del lunes, una cita tan importante que merece concentración máxima. El Club Regatas será el punto de reunión.