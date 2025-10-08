Orfila prueba variantes para otro duelo clave por la permanencia

Gimnasia avanza con la semana de entrenamientos de cara al compromiso del próximo sábado por la tarde ante Talleres. Tras la victoria en Junín, el Lobo recibirá a otro rival directo en la lucha por la permanencia. Para este compromiso, Alejandro Orfila sigue probando variantes pero ya sabe que podrá contar nuevamente con Fabricio Corbalán en el lateral derecho.

Luego de completar los 90 minutos ante Sarmiento, Suso mantuvo las cuatro tarjetas amarillas y ahora el desafío es mayor. El ex-Platense sigue al límite y si es amonestado ante el conjunto cordobés se perderá el clásico platense de la fecha 13 ante Estudiantes.

Augusto Max y Juan Yangali redondearon un buen partido ante el “Verde”, por lo que podrían mantenerse en el 11 titular. La gran incógnita es si Orfila mantiene el esquema que utilizó en Junín o decide regresar al 4-4-2 con Torres y Briasco en la delantera.

Gran victoria de la Reserva en Abasto

Suma y sigue, a paso firme. La Reserva de Gimnasia comandada por Fernando Zaniratto superó a Ferro en Estancia Chica por 3-0. El conjunto tripero alcanzó 25 unidades y se ubicó en la cuarta posición de la Zona B. De esta manera, quedó bien posicionado para ingresar a los playoffs definitorios.

Luego de un primer tiempo parejo, que finalizó sin goles, el Lobo encontró en Cayetano Bolzán la cuota goleadora del partido y dominó todo el complemento. Con dos goles del nueve y uno de “Nacho” Zapulla, el equipo mens sana plasmó en el marcador la supremacía que mostró durante el juego.