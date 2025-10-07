Gimnasia se entrena con el foco puesto en Talleres

"Es un hermoso grupo el que tenemos más allá de que no se nos estaban dando los resultados, estamos juntos hasta el final”, sentenció Nelson Insfrán tras la victoria ante Sarmiento. Tras ganar un partido ante un rival directo por la permanencia, el plantel de Gimnasia se reencontró en Abasto para preparar el duelo del próximo sábado ante Talleres. Gastón Suso tiene 4 amarillas y deberá cuidarse en la antesala de un nuevo derbi platense.

El capitán mens sana, que fue designado por el técnico uruguayo, llegó al duelo en Junín con cuatro tarjetas en su cuenta personal. Por esta situación, el defensor central estuvo condicionado en el juego.

Luego de completar los 90 minutos, Suso mantuvo las cuatro tarjetas amarillas y ahora el desafío es mayor. El ex-Platense sigue al límite y si es amonestado ante el conjunto cordobés en otro duelo determinante por la tabla anual, se perderá el clásico platense de la fecha 13 ante Estudiantes.

Augusto Max y Juan Yangali redondearon un buen partido ante el “Verde”, por lo que podrían mantenerse en el once titular. La gran incógnita es si Orfila mantiene el esquema que utilizó en Junín o decide regresar al 4-4-2 con Torres y Briasco en la delantera.

Mammini se mostró en plena recuperación desde Barcelona

Luego del pase frustrado al AIK Solna de Suecia y tras ser operado nuevamente, Ivo Mammini sigue adelante con su recuperación tras detectarse una nueva rotura de ligamentos. Cabe recordar que el delantero de Gimnasia fue intervenido en Barcelona por el doctor Ramón Cugat, una eminencia en la materia.

A cinco semanas de lo que fue la intervención quirúrgica, el jugador de 22 años publicó un video en su cuenta de Instagram donde se lo puede ver haciendo trabajos de bicicleta en el Hospital Quirónsalud de la ciudad de Barcelona.

En cuanto a su futuro, Gimnasia lo seguirá acompañando en la recuperación cuando retorne al país. Pero su contrato se extiende hasta diciembre, por lo que Mammini podría quedarse en el elenco mens sana hasta completar la rehabilitación de mínima.