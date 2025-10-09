El clásico platense ya tiene fecha y horario confirmado

La Liga Profesional de Fútbol confirmó oficialmente el día y horario del próximo clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia. El esperado duelo se jugará el domingo 19 de octubre a las 15, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Luego de varias idas y vueltas, la organización terminó de definir el cronograma de la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro quedó programado para el domingo debido a la Asamblea Anual Ordinaria que Estudiantes celebrará el día anterior.

En las últimas horas también se definió el horario, tras evaluarse distintas opciones —primero a las 14.45, luego a las 15.15—, hasta que finalmente la AFA lo fijó a las 15 en punto.

Ahora resta la aprobación final del operativo de seguridad de la Aprevide, que determinará los detalles de la apertura de puertas y las disposiciones para el público local.

El clásico platense será el cruce número 190 entre ambos equipos y llega en un momento clave del torneo: Estudiantes busca meterse en zona de playoffs y copas internacionales, mientras que Gimnasia apunta a despegarse del fondo y seguir en carrera en la segunda fase.

Ambos conjuntos llegarán con el mismo descanso, ya que sus partidos previos del sábado sufrieron modificaciones por la programación del encuentro de la Selección Argentina Sub 20.