River podrá contar con Maxi Salas para el partido ante Sarmiento

River recibió una buena noticia para el partido ante Sarmiento por la fecha 12 de la Liga Profesional debido a que Maximiliano Salas, quien debía cumplir todavía una fecha de suspensión, podrá estar presente el domingo que viene en el estadio Monumental.

En el Millonario eran optimistas respecto a la reducción de la pena de dos fechas por la roja por insulto en el partido ante Deportivo Riestra y el Tribunal de Disciplina confirmó que el correntino podrá jugar ante Sarmiento.

Es una muy buena noticia para Marcelo Gallardo ya sufre una larga lista de ausencias debido a que el campeonato no se frena más allá de la doble FIFA, que encuentra a River con varios jugadores convocados.