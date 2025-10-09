River podrá contar con Maxi Salas para el partido ante Sarmiento
El delantero podrá estar presente el domingo que viene en el estadio Monumental.
River recibió una buena noticia para el partido ante Sarmiento por la fecha 12 de la Liga Profesional debido a que Maximiliano Salas, quien debía cumplir todavía una fecha de suspensión, podrá estar presente el domingo que viene en el estadio Monumental.
En el Millonario eran optimistas respecto a la reducción de la pena de dos fechas por la roja por insulto en el partido ante Deportivo Riestra y el Tribunal de Disciplina confirmó que el correntino podrá jugar ante Sarmiento.
Es una muy buena noticia para Marcelo Gallardo ya sufre una larga lista de ausencias debido a que el campeonato no se frena más allá de la doble FIFA, que encuentra a River con varios jugadores convocados.