Argentina empieza su banco de pruebas en Estados Unidos

En la previa del encuentro amistoso que la Selección Argentina disputará este viernes 10 de octubre frente a Venezuela en Miami, el director técnico Lionel Scaloni brindó una conferencia donde asumió con prudencia las decisiones respecto a Lionel Messi y anticipó novedades entre los convocados emergentes.

Sobre el astro rosarino, Scaloni admitió que “todavía no hemos decidido el equipo. Son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos hoy”. También mencionó que conversará con Messi para evaluar su participación ante el combinado vinotinto.

Más allá del capitán, el técnico se ocupó de destacar el potencial de nuevos nombres convocados. Sobre Aníbal Moreno, dijo que lo conoce desde las inferiores y valoró su adaptación a roles más defensivos.

Sobre José “Flaco” López, apuntó que su reciente llamado no es casual: “Se ha dado cuenta de que puede jugar bien y tiene cosas interesantes. Que se lo crea, que es importante.”

En tanto, Scaloni habló sobre Lautaro Rivero, quien también podría tener minutos: “Creemos que tiene una proyección muy buena y va a tener minutos seguramente en esta doble fecha”, afirmó.

Con respecto a la conformación del equipo, expresó que la idea principal seguirá siendo “jugar como un equipo” y que los suplentes deberán ganarse su lugar en base al rendimiento. También reconoció que hay exceso de jugadores convocados (por encima de los cupos previstos) y que las decisiones finales se irán tomando hasta último momento.

En cuanto al resto del plantel, confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez está disponible luego de trabajar de forma diferenciada, mientras que Marcos Acuña no será arriesgado por su reciente dolencia y quedó descartado para este duelo.

Argentina cerrará esta ventana FIFA con un segundo amistoso el lunes 13 ante Puerto Rico en Miami, donde Scaloni nuevamente tendrá oportunidades para probar esquemas y futbolistas.

Vale recordar que el encuentro de este viernes ante la Vinotinto comenzará a las 21.00 y tendrá la transmisión de TyC Sports, en una buena prueba para la Scaloneta, aunque no hay mucho clima de Selección entre los amantes del fútbol argentino.