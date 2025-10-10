La fecha 12 arranca con homenajes a Miguel Russo

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el mundo del fútbol y en especial a su familia. Más allá del impacto de la noticia, su hijo, Ignacio Russo, viajará para sumarse al plantel de Tigre para disputar el duelo contra Newell’s por la fecha 12 del Torneo Clausura. “Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”, expresó a su entorno.

Nacho estuvo en el velorio de su padre este jueves por la mañana en La Bombonera, acompañado por todo su círculo cercano. Hoy estará a disposición de su entrenador Diego Dabove, para el compromiso que la Lepra y el Matador jugarán desde las 18:30 horas.

Desde las 14:30 horas, San Lorenzo recibirá a San Martín de San Juan, mientras que a las 16:45 Defensa y Justicia se medirá frente a Argentinos Juniors.

En el turno de las 16:45 horas, Central Córdoba se enfrentará ante Unión. Cabe recordar que en todos los partidos habrá un minuto de silencio para homenajear al extécnico de Boca.

La fecha seguirá mañana con varios partidos, donde tendrá acción Gimnasia por la tarde (16:00 horas) y Estudiantes por la noche (22:15 horas).