Ante los malos resultados, Cambaceres le daría salida a su entrenador

En Defensores de Cambaceres comenzó el tiempo de definiciones luego de una temporada que dejó más frustraciones que alegrías. Tras la eliminación temprana del Reducido, la Comisión Directiva se reunió para evaluar el desempeño deportivo y las decisiones tomadas durante el año.

Según trascendió, la conclusión fue unánime: la campaña estuvo muy lejos de las expectativas y el club necesita recuperar el protagonismo que supo tener en otras etapas. En ese contexto, todo parece indicar que el ciclo de Agustín Costantini como entrenador del primer equipo estaría llegando a su fin.

Si bien se valoró el trabajo diario del cuerpo técnico y su compromiso con el grupo, los resultados deportivos no acompañaron y la dirigencia entiende que es momento de un cambio. Por el momento, no hubo declaraciones oficiales, aunque se espera una reunión en las próximas horas con Costantini y su cuerpo técnico para definir los pasos a seguir.

El plantel fue citado para retomar los entrenamientos este viernes, jornada en la que podría hacerse oficial la desvinculación del entrenador. En Ensenada, el clima es de autocrítica y reflexión, con la mirada puesta en rearmar el proyecto deportivo y volver a poner a Defensores en los primeros planos durante la próxima temporada.