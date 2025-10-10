San Carlos, a todo o nada el domingo

Villa San Carlos tendrá una muy buena prueba el próximo domingo por la tarde, en un horario interesante, como es el de las 18.00, visitando al Deportivo Merlo, en un encuentro clave por el campeonato de la Primera B Metropolitana. En este Clausura, el equipo de Pablo Miranda pretende alcanzar varios objetivos.

Entre esos desafíos que tiene por delante el conjunto de Berisso es tratar de seguir de cerca a los punteros, pero principalmente no perder puntos pensando en el ingreso al Reducido, como también a sacar boleto para la clasificación a la Copa Argentina 2026, una de las grandes misiones en esta temporada.

Del equipo mucho no se conoce, pero el Pájaro metería variantes respecto al once titular que viene de empatar como local ante Dock Sud.