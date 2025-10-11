En el tiro del final, Gimnasia sufrió un golpazo en el Bosque

Gimnasia y Esgrima La Plata va redondeando la peor campaña como local de su historia en los campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino. Ante un pobre Talleres de Córdoba, el equipo comandado técnicamente por Alejandro Orfila perdió por 2-1 y lo más doloroso es que se quedó sin nada en la última jugada del partido.

Federico Girotti abrió la cuenta al minuto de juego luego de un error defensivo de Gastón Suso, uno más para el capitán que no hizo ningún mérito para llevar la cinta, aunque seis minutos más tarde Bautista Merlini pudo poner el empate en el marcador. Desgraciadamente, un centro potente a los 48 del complemento encontró a Augusto Schott ingresando en soledad al área para vencer al arquero Nelson Insfrán y decretar la derrota del Lobo.

Con este resultado, el Tripero quedó a seis puntos de San Martín de San Juan en la tabla que mete miedo. Gimnasia suma 29 unidades, mientras que el conjunto cuyano cuenta con 23, al tiempo que Aldosivi de Mar del Plata (21) recibe este domingo a las 14.30 a Huracán en el Minella y si gana se pone a cinco con 12 en disputa, un escenario realmente complejo.

Los del entrenador uruguayo hicieron poco para ganar en el Bosque, teniendo un lapso de buen juego en el segundo tiempo, pero obligado a ser protagonista y sin mostrar credenciales desde el funcionamiento, pero lo más llamativo desde la actitud a excepción de su arquero, el pibe Fabricio Corbalán y el volante Augusto Max, que pusieron mucho corazón, pero no logran contagiar a sus compañeros.

Franco Torres, un punto positivo entre todo el dolor

Corrían 19 minutos de la parte complementaria, cuando el entrenador Alejandro Orfila decidió tirar al campo de juego al pibe Franco Torres, que después de varios meses tuvo la oportunidad de entrar al campo a defender la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, redondeando una buena producción en un contexto complejo y difícil, ya que le costó encontrar sociedades.

Vale recordar que el chico venía teniendo una gran proyección, pero sufrió una grave lesión ligamentaria que le privó ser considerado en gran parte de esta temporada. Hace poco sumó rodaje en Reserva y este sábado el director técnico decidió tirarlo al campo para tratar de que aporte su cuota de agresividad en el frente de ataque.

Esta derrota es dura, dolorosa y aunque cueste decirlo es justa, para un equipo que si no da un volantazo quedará muy complicado, dependiendo de sus rivales para no perder la categoría.