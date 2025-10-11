Rugby: San Luis busca la permanencia y Los Tilos cierra un año histórico en el Top 12

El URBA Top 12 llega a su cierre con una jornada cargada de tensión y emociones. Desde las 15:30 horas se disputará la última fecha del torneo que definirá no solo los clasificados a los playoffs, sino también quién deberá jugar el repechaje por la permanencia en la máxima categoría del rugby porteño. En ese contexto, San Luis encara una tarde decisiva en Benavídez, donde visitará a Newman con la obligación de sumar.

El conjunto marista atraviesa un año difícil y llega con urgencias: está a solo dos puntos de la zona de Permanencia y necesita sumar, al menos, un punto para mantener vivas sus chances de quedarse en el Top 12 sin pasar por el repechaje frente a los clubes de Primera A. Con apenas cuatro triunfos en todo el torneo, el equipo de Gonnet no logró encontrar regularidad, y depende también de otros resultados. Todas las miradas estarán puestas en el duelo entre Buenos Aires y Biei, un enfrentamiento clave que puede alterar el destino de los maristas.

Por su parte, La Plata RC jugará en su casa de Manuel Gonnet ante CUBA con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en la próxima temporada del Top 12. Con cinco puntos de ventaja sobre Buenos Aires y una mínima diferencia favorable en los enfrentamientos entre sí (20-17 y 12-13 en la general), el Canario logró el objetivo de mantener la categoría sin depender de terceros. Sin embargo, el cierre del campeonato no fue el ideal: el último fin de semana cayó por un contundente 50 a 19 ante Alumni en Tortuguitas. Pese a ello, el balance del año es positivo para un equipo que supo recomponerse en los momentos justos y consolidarse en la élite.

En el Barrio Obrero, Los Tilos protagonizará uno de los duelos más atractivos de la fecha cuando reciba a Regatas de Bella Vista. El equipo conducido por Ramiro Bernal fue una de las grandes revelaciones del torneo. Con 13 victorias en la temporada, el Verde quedó a un paso de meterse en los playoffs y finalizará en el quinto puesto, lo que representa una campaña excepcional tras haber ascendido el año pasado junto a La Plata desde la Primera A.

Además, Los Tilos viene de quedarse con el clásico ante San Luis en La Cumbre por 13 a 9, una victoria que reafirmó el gran momento del equipo y el trabajo colectivo que lo llevó a pelear de igual a igual con los mejores. Más allá de no poder alcanzar a Newman en la tabla, el elenco del Barrio Obrero cerrará un año histórico, consolidando un proyecto que promete continuidad y crecimiento.

Ademas, Universitario visitará a Pucará con la ilusión de sellar su estadía en el Torneo de Primera A por una temporada más mientras que Albatros, el campeón de la Tercera División, visitará a Los Cedros.