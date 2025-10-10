Illa Alegre se despegó en el final, dejando “pintada” a La Guernica

Por Galopón

En una tarde primaveral, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de trece cotejos. En el Clásico “Hipódromo Independencia de Rosario” (2.000 mts.), Illa Alegre ($11.25) sorprendió a las más creídas y con una soberbia actuación se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en un final desahogado ya que derrotó por dos cuerpos a La Guernica, mientras que a tres largos culminaba tercera Foggy Of Song. Nuestra recomendada –dimos su foto en el anuncio de la carrera alertando que iba a correr bien- siempre vino a la expectativa, movió entre codos y al pisar la recta se mandó entre La Guernica y Foggy of Song y en la mitad de la recta las superó airosamente para seguir viaje hasta el disco, sobrándole hilo en el carretel. Así, la pupila de Fabián Mentucci presentada por el “Tula” Marcelo Ruiz y el “Chito” Domínguez, responsables de ponerla en la pista con los diez puntos, superó con creces la barrera de la distancia y se le abre una nueva perspectiva en su dilatada –como exitosa- campaña. Es de destacar que contó con una acertada conducción por parte del jockey Iván Monasterolo. De esta forma redondeó el séptimo triunfo de una productiva y rica campaña, ya que venció a los 4, a los 6 y a los 7 años. Casi nada.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupó el quinto turno de la programación con las cincoparticipantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de La Guernica, que prometía un sport de $2.05, superando lo reunido por Poker Mommy ($2.25) y por Foggy of Song ($4.30).

Abiertos los partidores, Poker Mommy salió resueltamente a la descubierta y al internarse en el codo del Colegio Nacional corría con cuerpo y medio de ventaja sobre Soy La Líder, escalonándose luego Illa Alegre, La Guernica y Foggy of Song. De esa forma accedieron al opuesto con Poker Mommy, la cabeza de ventaja sobre Soy La Líder, seguidas de La Guernica, Foggy of Song e Illa Alegre.

Descontada la mitad del recorrido pasó al frente Soy La Líder con un cuerpo de luz sobre La Guernica, enseguida venía Poker Mommy, Illa Alegre y Foggy of Song cerrando la marcha. Trasladado el pleito al codo de la calle 41, seguía mandando Soy La Líder, pero ya se le venían al humo La Guernica, Foggy of Song e Illa Grande. De tal forma que las tres nombradas completaron la elipse en parecida línea y de esa manera pisaron el derecho. Cuando parecía que iba a haber lucha, Illa Alegre salió mejor armada del codo y promediando la recta se despegó con facilidad de sus rivales para seguir cómodo viaje hasta el disco.

La ganadora vino en 26s.24/100; en 50s.08/100; en 1m.14s.33/100 y en 1m.39s.78/100 hasta completar el buen registro de 2m.03s.53/100 para los 2.000 metros de pista normal.