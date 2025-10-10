Tenis: Carle y Sierra continúan a en el WTA de Mallorca

Las argentinas Lourdes Carlé y Solana Sierra continúan con paso firme en el WTA 125 de Mallorca, torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Country Club de la ciudad española. Ambas avanzaron a los cuartos de final tras superar exigentes compromisos y buscarán este viernes un lugar entre las cuatro mejores del certamen, consolidando el gran presente del tenis femenino nacional.

Sierra, actual número 86 del ranking WTA y primera preclasificada, mantiene su objetivo de cerrar la temporada dentro del Top 100 y sumar ritmo competitivo en torneos intermedios. La marplatense viene mostrando solidez y regularidad, atributos que le permitieron superar en octavos a la española Guiomar Maristany Zuleta de Reales (195°) en sets corridos. En cuartos, se enfrentará a la georgiana Ekaterine Gorgodze (171°), a quien ya venció en el WTA 125 de Montevideo 2023. El encuentro está programado para las 7 (hora argentina) y definirá a una de las semifinalistas.

Por su parte, Lourdes Carlé —octava preclasificada y número 132 del ranking mundial— atraviesa una gran semana en Mallorca y buscará su primera semifinal de la temporada. La deroense, campeona del WTA 125 de La Bisbal D’Empordà en 2024, llega con confianza tras derrotar en un duro partido a la italiana Nuria Brancaccio (158°) en tres parciales que se extendieron por más de dos horas. Su próximo desafío será ante la serbia Teodora Kostovic (213°), quien viene desde la qualy y atraviesa un excelente momento. El cruce abrirá la jornada de este viernes desde las 5 (hora argentina) en la cancha central.

El torneo de Mallorca se presenta como una oportunidad clave para ambas argentinas, que no solo buscan seguir avanzando en el cuadro, sino también consolidar su crecimiento en el circuito profesional. Carlé y Sierra representan la renovación del tenis femenino argentino y este viernes tendrán la chance de dar un nuevo paso en su ascendente camino internacional.