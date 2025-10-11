La Liga espera para poder jugar este domingo

La acción del Clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol, en el marco de la octava fecha al menos para la Divisional A, se va a desarrollar este domingo desde las 16.00, si es que las condiciones meteorológicas lo permiten. Está pronosticado un fuerte temporal para mañana en toda la región, por lo que difícilmente podamos tener acción del campeonato.

En caso de que tengamos actividad, el gran partido que se lleva toda la atención de los amantes del fútbol de los clubes de barrio es el que van a disputar Unidos de Olmos y Adip en el sintético del oeste platense. Ambos vienen con 16 unidades, a tres del líder Centro Fomento Los Hornos, por lo que el que pierda puntos va a quedar lejos de Fome, que ante su gente estará midiéndose con Crisfa. Otro gran partido estará en Villa Castells, cuando en el Nido se enfrenten un San Lorenzo de bajo vuelo en este segundo semestre, contra Malvinas, que viene siendo gran animador en esta temporada.