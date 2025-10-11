Hockey: Santa jugará en Gonnet

En busca de un nuevo triunfo en el Torneo de Primera A de Damas del Hockey Metropolitano, Santa Bárbara se presentará en Manuel B. Gonnet por la fecha 21 desde las 16 horas.

Allí recibirá a St. Catherines, rival al que desea alcanzar en la tabla, ya que se encuentra en el 7mo lugar con 29 puntos mientras que el Tricolor lo persigue con 25 unidades en la 9 posición.

Además, en la Primera B, San Luis visitará a Belgrano Atlhetic, mientras que en la C1, Universitario saldrá de La Plata para medirse con Centro Naval.

En la D2, Estudiantes recibirá a Porteño en el Country de City Bell y Gimnasia recibirá a Hindú Club en la D3.