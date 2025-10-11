La Sub-20 va por un triunfo y el pase a semis frente a México

Argentina y México se enfrentan hoy desde las 20.00 horas por los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile, con ambas selecciones llegando a esta instancia a pura goleada tras vencer a sus rivales en octavos, Nigeria (4-0) y el anfitrión Chile (1-4), respectivamente. El partido se transmite por TV a través de las señales de Telefe y DSports.

En el Estadio Nacional de Santiago, el equipo de Diego Placente buscará su pase a semifinales, donde en caso de pasar jugará contra el vencedor entre España, al que los mexicanos se enfrentaron en la fase de grupos, y Colombia, que sería un potente duelo sudamericano para la albiceleste.

El Tri tiene en sus filas a la sensación del torneo, el volante del Tijuana Gilberto Mora, que tendrá una batalla de protagonismo con el delantero ex Vélez, Alejo Sarco, quien ha sido el goleador del torneo con cuatro tantos hasta que lo pasó Benjamín Cremaschi, con cinco para los Estados Unidos.