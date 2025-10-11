Argentina ganó sin Messi: 1-0 a Venezuela en el arranque de la gira

La Selección Argentina comenzó su gira por Estados Unidos con una sonrisa. En un encuentro trabado y más difícil de lo esperado, el equipo de Lionel Scaloni venció 1-0 a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami gracias a un gol de Giovani Lo Celso en el primer tiempo. Sin Lionel Messi en cancha, la Albiceleste mostró momentos de buen fútbol, aunque también sufrió ante una Vinotinto intensa, que vendió cara la derrota.

El encuentro fue parejo en el arranque, con un conjunto venezolano que se plantó con personalidad pese a no tener la presión de los puntos tras haber quedado afuera del Mundial 2026. Argentina, por su parte, buscó dominar la pelota y presionar alto, aunque le costó encontrar profundidad. El quiebre llegó por una genialidad colectiva: a los 34 minutos, tras una buena combinación ofensiva, Lo Celso apareció libre en el área y definió cruzado para poner el 1-0.

En el complemento, la Selección tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja. Julián Álvarez y Alejandro Garnacho contaron con chances claras, pero el arquero José Contreras fue figura y evitó una goleada. Venezuela respondió con algunos contragolpes peligrosos que obligaron a Emiliano “Dibu” Martínez a intervenir con seguridad.

La ausencia de Messi fue uno de los temas centrales de la jornada. Tal como había adelantado Scaloni en la previa, el cuerpo técnico decidió preservarlo debido a la sobrecarga de partidos con Inter Miami en las últimas semanas. El capitán siguió el partido desde un palco, acompañado por su familia, mate en mano y rodeado de hinchas que lo ovacionaron.

Scaloni aprovechó la ocasión para probar variantes en distintas líneas del equipo, especialmente en ataque y mediocampo, pensando en el cierre de la fecha FIFA del próximo martes, cuando Argentina enfrente a Puerto Rico en el Chase Stadium de Florida.

Más allá de no brillar, la Selección cumplió con el objetivo de sumar minutos, seguir afinando el funcionamiento y empezar la gira con un triunfo. Lo Celso fue la gran figura de la noche, y el equipo se retiró ovacionado por los miles de argentinos que tiñeron de celeste y blanco las tribunas de Miami.