El mejor homenaje: Nacho Russo se encontró con la red en Rosario

Comenzó una fecha muy especial en el fútbol argentino, con todo el foco puesto en el partido que Tigre disputó en Rosario contra Newell’s. Allí, Nacho Russo dio la nota homenajeando de la mejor manera a su padre. A los 21 minutos de la primera parte, justo el número de clásicos que le lleva Central en el historial a la Lepra, convirtió el joven atacante con un pase a la red. Todo finalizó 1-1 por el gol convertido por el pibe Guch.

Otros resultados: San Lorenzo 0-1 San Martín; Central Córdoba 3-1 Unión y Defensa y Justicia 1-0 Argentinos Juniors.

Además, hoy se va a conocer el primer equipo que va a lograr el ascenso a la Liga Profesional 2026. Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza van a medirse en la cancha de Platense en Vicente López. La historia comenzará a las 17.00, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y apoyo del Var.