Gimnasia y Estudiantes saltan a la cancha en la fecha previa al clásico

El Lobo quiere volver a aullar en el Bosque

Luego de dos derrotas en las últimas presentaciones como local -ante Unión y Rosario Central-, Gimnasia recibe a Talleres desde las 16:00 horas en otro duelo clave por la permanencia. El Lobo viene de ganar en Junín y buscará otra victoria para escalar posiciones en las diferentes tablas. Alejandro Orfila pateó el tablero y dejó fuera de la lista de concentrados a varios futbolistas que hasta hace poco eran titulares. El encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura será arbitrado por Sebastián Martínez, mientras que Ariel Penel estará en el VAR.

Tal como adelantó este medio, Nicolás Barros Schelotto se sumó esta semana a las prácticas con el plantel profesional y rápidamente ocupará un lugar en el banco de relevos. Por su parte, de manera llamativa Nicolás Garayalde, Mateo Seoane y el “Pata” Castro no fueron citados. También quedó marginado de la convocatoria Jan Hurtado ,que durante la pretemporada había sido elegido como la principal alternativa en ofensiva por el técnico uruguayo. Alan Sosa es otro de los apellidos que dirán ausente en la tarde de hoy por disposición del técnico uruguayo.

Luego de completar los 90 minutos ante Sarmiento, Suso mantuvo las cuatro tarjetas amarillas y ahora el desafío es mayor. El ex-Platense sigue al límite y si es amonestado ante el conjunto cordobés se perderá el clásico platense de la fecha 13 ante Estudiantes.

El Pincha quiere ganar para mantenerse en lo más alto

Estudiantes visita a Belgrano desde las 22:15 horas por la fecha 12 del Torneo Clausura en el Gigante de Alberdi. El árbitro del partido será Bryan Ferreyra, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

El Pincha viene de empatar 1 a 1 en un polémico partido frente a Barracas Central, donde fue perjudicado y eso no le permitió quedar más cerca de los puestos de Copa Sudamericana. Por su parte, el Pirata viene de empatar 1 a 1 frente a Talleres en el clásico cordobés.

Respecto al equipo de Eduardo Domínguez, quedó descartada la presencia de Eric Meza por una molestia en uno de sus aductores . El “Barba” consideraba dos apellidos para un puesto: Alexis Castro o Mikel Amondarain.

El equipo comandado por Ricardo Zielinski no pierde hace cuatro partidos pero viene de dos empates seguidos frente a Barracas y ante la “T”. Gracias a esta mejora en los resultados, está casi salvado del descenso pero todavía está muy lejos de los puestos de Copa Sudamericana. Una victoria en la noche de hoy lo metería en puestos de playoffs.