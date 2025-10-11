Tenis: Sierra avanzó a semis y Carlé se despidió

Las argentinas Lourdes Carlé y Solana Sierra completaron sus presentaciones en los cuartos de final del WTA 125 de Mallorca, disputado sobre polvo de ladrillo en el Country Club de Santa Ponça, España, con resultados opuestos para las argentinas. Carlé, ubicada en el puesto 132 del ranking mundial, cayó ante la serbia Teodora Kostovic por 6-4 y 6-2 en un partido donde no logró sostener su ritmo y cedió en poco más de una hora de juego. Por su parte, Sierra, número 86 del mundo y primera preclasificada, venció a la georgiana Ekaterine Gorgodze por 3-6, 6-0 y 6-1, mostrando una gran reacción tras un inicio adverso. Con esta victoria, la marplatense avanzó a semifinales y mantiene su objetivo de cerrar el año entre las 80 mejores del ranking.