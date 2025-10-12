River quiere volver al triunfo ante Sarmiento de Junín

River intentará este domingo, desde las 19.15, volver al triunfo en el Monumental frente a Sarmiento de Junín, en el marco de la 12° fecha del Torneo Clausura. El Millonario arrastra tres caídas consecutivas y no gana desde el 13 de septiembre, cuando superó 2 a 1 a Estudiantes en La Plata. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y el arbitraje será de Sebastián Zunino.

La seguidilla de malos resultados hizo retroceder al conjunto de Núñez tanto en la tabla anual como en la Zona B, donde había sido líder semanas atrás. Con 49 puntos en la clasificación general, quedó a uno de Boca y a cuatro de Rosario Central en la pelea por las copas internacionales. En el Clausura suma 18 unidades y, de ganar, podría escalar al tercer puesto si Lanús no vence a Independiente.

El desafío se agrava por la gran cantidad de ausencias: Portillo está suspendido, mientras que Montiel, Rivero, Acuña, Quintero, Castaño y Galarza Fonda fueron convocados por sus selecciones. Además, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez no estarán desde el inicio. Como contrapartida, Gallardo recupera a Sebastián Driussi y Maximiliano Meza, que vuelven a concentrar.