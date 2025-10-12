Hockey: Santa festejo de la mano de las hermanas Granatto

El primer equipo de Santa Bárbara Hockey Club se reencontró con el triunfo en el Torneo de Primera A de Damas del Hockey Metropolitano al imponerse por 2 a 0 ante St. Catherines en Manuel B. Gonnet.

Las alegrías del Tricolor llegaron mediante los goles de las hermanas, Victoria y María José Granatto quienes en ese orden lograron anotar para dejar los 3 puntos en la ciudad.

Con este triunfo, Santa sumó 28 unidades en la tabla y escaló al 8vo puesto manteniendo las ilusiones de dar pelea para ingresar en el playoffs que definirá al campeón de la temporada.

En la Primera B, San Luis volvió a caer. Esta vez fue en condición de local en La Cumbre por 3 a 1 ante Hacoaj. Las Maristas no levantan cabeza en el torneo y continúan en el último lugar de la tabla con 8 unidades, a 7 puntos del CASI.

En la C1, Universitario superó por 2 a 1 en su visita a Centro Naval y se acomodó en el cuarto lugar de la tabla con 35 puntos.

Por otro lado, en la Primera D2, Estudiantes festejó como local en City Bell al imponerse por 3 a 0 ante Porteño. Con este triunfo, las Pinchas alcanzaron a su rival en la tabla con 37 unidades para ubicarse en el 5to puesto.

Por último, Gimnasia fue superado por Hindú Club por 2 a 1 en condición de local por el Torneo de la D3.

Aún restan 4 fechas para el cierre de la temporada y los equipos de la ciudad pelearán por finalizar lo más alto posible.