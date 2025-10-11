Reprobación y mucha tensión entre el Pueblo Tripero

Fue un sábado difícil en las instalaciones del Juan Carmelo Zerillo. La victoria en Junín del sábado pasado parece que fue un oasis en el medio del desierto, ya que ayer se recrudecieron las tensiones entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y principalmente de los fanáticos, que vivieron con mucha bronca el cierre del partido con Talleres de Córdoba, que finalizó por 2-1 en el último minuto.

Una vez terminado el encuentro, la reprobación bajó de las cuatro tribunas del Bosque y muchos simpatizantes decidieron juntarse en la zona de los jardines, cerca de los vestuarios, para repudiar la actuación del equipo de Orfila y pedir la renuncia del director técnico, que por lo que dijo en conferencia de prensa no tiene intenciones de renunciar a su cargo pese a la campaña de descenso que viene haciendo.

Gimnasia atraviesa un momento delicado y se viene ni más ni menos que Estudiantes, el próximo domingo en UNO a las 15.00.