San Luis cayó en el cierre y por la permanencia

San Luis hizo lo que pudo en Benavídez y por momentos estuvo muy cerca de quedarse con un triunfo que lo hubiese salvado de todo riesgo. Sin embargo, Newman aprovechó una última oportunidad y apoyó un try sobre el cierre para revertir el marcador, dejando a los maristas con las manos vacías derrotándolo por 29 a 26. Con este resultado, el conjunto platense deberá disputar los playoffs por la permanencia para intentar conservar su lugar en el URBA Top 12.

El equipo dirigido por Lucas y Álvaro Pérez tuvo una buena actuación, mostró actitud y determinación, pero no alcanzó. Durante gran parte del encuentro se mantuvo en partido, supo aprovechar las infracciones del local y encontró puntos por medio del pie, aunque en el desenlace la jerarquía del Bordó inclinó la balanza. Ahora, San Luis esperará conocer a su rival en la serie decisiva, que saldrá de entre Champagnat, Pucará, San Cirano y Pueyrredon, equipos clasificados en la Primera A.

En otros resultados de la jornada, Regatas de Bella Vista cerró su participación en el Top 12 con una ajustada victoria como visitante frente a Los Tilos, imponiéndose por 39 a 37 en un partidazo disputado en Barrio Obrero. El elenco tilense, gran revelación del año, no pudo despedirse con un triunfo, pero redondeó una temporada memorable tras su reciente ascenso y con 13 victorias que lo dejaron quinto en la tabla.

En Manuel Gonnet, La Plata RC también cayó en su última presentación, al perder por 33 a 28 ante CUBA. Más allá del resultado, el Canario cumplió su objetivo principal: mantenerse en la máxima categoría del rugby bonaerense. El equipo logró una regularidad clave en la segunda mitad del certamen y se consolidó entre los que continuarán en el Top 12 el próximo año.

Mientras tanto, en la Primera A se definieron los ascensos directos al Top 14 del 2026. Los Matreros, en La Base, y Atlético del Rosario, en Benavídez, consiguieron el objetivo tras golear en sus respectivas finales: 62-22 frente a Olivos y 70-24 ante San Andrés. En tanto, Champagnat se aseguró su lugar en los playoffs y aguarda para conocer su camino hacia la máxima división.

Por otro lado, Universitario de La Plata cerró su participación en la categoría con una derrota por 35 a 14 ante Pucará, pero logró mantener la permanencia gracias a la caída de San Albano. El conjunto platense volverá a disputar la Primera A en la próxima temporada.

Finalmente, Albatros RC, reciente ascendido a la Segunda División, se despidió de la Tercera con una sonrisa al vencer como visitante a Los Cedros por 36 a 31, coronando un año inolvidable que lo devuelve a una categoría superior.

Con el cierre de la fase regular, el rugby de la región platense se prepara ahora para la etapa de definiciones, donde San Luis tendrá una última oportunidad para asegurar su continuidad en la élite.