Solana Sierra finalista en Mallorca: va por su segundo título del año

La argentina Solana Sierra atraviesa uno de los mejores momentos de su joven carrera profesional. Este sábado se clasificó a la final del WTA 125 de Mallorca, torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Country Club de Santa Ponça, al superar a la española Andrea Lázaro García con parciales de 6-2 y 7-5. La marplatense, actual número 86 del ranking mundial, buscará este domingo su segundo título de la temporada frente a la serbia Lola Radivojevic, quien derrotó en la otra semifinal a su compatriota Teodora Kostovic por 7-6 (3) y 6-3.

Sierra dominó desde el inicio el encuentro frente a la jugadora local, imponiendo su ritmo desde el fondo de la cancha. En el primer set, quebró el servicio de su rival en el cuarto juego, repitió en el séptimo y cerró el parcial con autoridad tras apenas 35 minutos. Su derecha profunda y el control de los intercambios largos fueron las claves para sacar ventaja y manejar el desarrollo.

En el segundo parcial, Lázaro García reaccionó, ajustó su devolución y llegó a ponerse en ventaja tras aprovechar un quiebre. Sin embargo, la argentina volvió a demostrar su solidez mental en los momentos importantes: recuperó la rotura, presionó con su devolución y concretó dos quiebres consecutivos en el noveno y el undécimo juego para sellar la victoria en una hora y 19 minutos de juego.

El pase a la final consolida una gran semana para Sierra, que volvió a mostrar la consistencia que la llevó a consolidarse entre las cien mejores del mundo. En este 2025 ya consiguió un título —en el WTA 125 de Antalya— y ahora buscará repetir la coronación en Mallorca, torneo en el que supo adaptarse a la superficie, al clima y al ritmo de juego europeo.

Su rival en la definición será la serbia Lola Radivojevic, una de las jóvenes promesas del circuito, que también llega en un gran momento tras dejar en el camino a su compatriota Kostovic. El duelo entre ambas será el primero en el historial y promete ser un choque de estilos: la potencia y regularidad de la argentina frente al juego agresivo de la balcánica.