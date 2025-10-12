El Flaco López tendría una chance en la Selección ante Puerto Rico

La Selección argentina volvió a entrenarse ayer en Estados Unidos, en donde ya le ganó a Venezuela y esta semana volverá a jugar otro amistoso internacional pero ante Puerto Rico.

Dicho encuentro será el martes a las 21 en el Chase Stadium luego de que se postergue un día por las fuertes tormentas en Chicago, la sede original.

De esta manera, Lionel Scaloni podría contar con la presencia de Lionel Messi, pero este sábado se agregó una nueva baja en la delegación: fue desafectado Enzo Fernández.

Por otro lado, algunos de los futbolistas que podrían tener su debut en la Albiceleste son José Manuel López y Lautaro Rivero. El delantero de Palmeiras realizó movimientos precompetitivos ante la Vinotinto, pero no ingresó.