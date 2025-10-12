El Sub-20 de Placente eliminó a México y se encamina al título mundial

La Selección Argentina volvió a demostrar su toda su jerarquía y logró derrotar 2 a 0 a México, alcanzando una victoria que lo deposita en las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

El equipo de Diego Placente pegó primero ante los mexicanos con un temprano gol de Maher Carrizo y luego aumentó su diferencia en el inicio de la segunda etapa con la definición de Mateo Silvetti.

El triunfo contó con su cuota de picante, quedándose la Tri con dos menos por las expulsiones de Ochoa y Jiménez, y ahora la Albiceleste pone la mira en Colombia, adversario que horas atrás dejó en el camino a España en un partidazo y ante el cual luchará por un lugar en la gran final.

El partido se jugó en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago y contó con un buen marco de público que acompañó con entusiasmo un desarrollo marcado por la fricción.

A los nueve minutos, cuando México aún no se había reacomodado tras la salida de Alexei Domínguez por una lesión, llegó el primer gol: remate cruzado de Valentino Acuña, rebote del arquero Emmanuel Ochoa y aparición oportuna de Maher Carrizo para empujar la pelota al arco. Fue el tercer tanto del delantero de Vélez en los últimos dos partidos; además, el promisorio jugador suma una asistencia.

Argentina pudo aumentar pronto, pero un disparo de lejos de Gianluca Prestianni, uno de los mejores del partido, a un ángulo fue desviado por Ochoa.

En la mitad final Placente reordenó piezas: salieron Alejo Sarco y Acuña, y entraron Mateo Silvetti y Tobías Andrada. Y el segundo tanto llegó por cortesía de los ingresados. A los 11 minutos Silvetti se fue solo en un contragolpe perfecto, que incluyó un buen pase de Juan Villalba (entró en el primer tiempo por una molestia de Valente Pierani) y el delantero, como en el 4-0 a Nigeria, marcó luego de estar en el banco de suplentes.

De esta manera, después de mucho tiempo, un equipo Argentina sub-20 logró meterse entre los cuatro mejores de un mundial de esta categoría y ahora se medirá contra Colombia el próximo miércoles.

Colombia eliminó a España

En el otro partido de las Semifinales que se jugó ayer en Chile, Colombia le ganó 3 a 2 a España y dejó en el camino a uno de los potenciales candidatos a ganar la Copa del Mundo Sub-20.

El equipo cafetero contó con los tantos de Neyser Villareal para imponerse ante los europeos, y de este modo se convirtieron en el rival del seleccionado argentino el próximo miércoles a las 20 para dirimir el primer lugar en la Final del Mundial Sub-20.