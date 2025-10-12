Messi jugó para el Inter y marcó el gol 800 con la camiseta 10

El capitán de la Selección Argentina y el mejor jugador de la historia del fútbol, Lionel Andrés Messi, aprovechó la estadía del equipo nacional en Estados Unidos para formar parte del partido que el Inter Miami jugó anoche contra el Atlanta United y terminó ganando 4 a 0 con dos tantos del astro argentino.

Con su primer gol que significó la apertura del encuentro, Messi anotó su tanto número 800 en la historia de su carrera profesional usando una camiseta número 10.

Con la segunda anotación, además, el futbolista argentino de 38 años alcanzó la impresionante cifra de 886 goles en 1126 compromisos oficiales y quedó a 115 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Asimismo sigue en la pugna por alcanzar al portugués Cristiano Ronaldo.

El portugués jugó ayer para su selección en el duelo de Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 ante Irlanda.

El exjugador del Real Madrid no pudo marcar y no logró acercarse un poco más a la cifra que tiene como meta. De momento acumula 946 goles en 1290 cotejos.

Solo el tiempo determinará si esos 54 goles que le faltan podrá marcarlos en la actual temporada que lo tiene con mucha actividad a nivel local e internacional, sumado a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con la Selección Portuguesa. Eso sí, la Pulga también corre con las mismas posibilidades y no se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 698 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Tabla histórica de goleadores en partidos oficiales

Cristiano Ronaldo 946

Lionel Messi 886

Josef Bican 805

Pelé 757

Romario 745

Gerd Müller 735

Ferenc Puskas 704

Robert Lewandowski 698

Jimmy Jones 647

Eusebio 621