Estudiantes empató con Belgrano 1-1 en Córdoba por la fecha 12 de la Liga Profesional
Con este resultado, el Pirata suma una nueva victoria.
Belgrano se quedó con un triunfo clave ante Estudiantes de La Plata al imponerse por 1 a 0 en el Estadio Julio César Villagra, en el marco de la fecha 12 de la Liga Profesional.
El equipo cordobés, empujado por su gente, logró hacerse fuerte de local y sumar tres puntos importantes frente a un rival siempre complicado como el Pincha. El encuentro comenzó a las 22:15 y tuvo momentos de alta intensidad, con un Belgrano que supo aprovechar su oportunidad para abrir el marcador y luego sostener la ventaja hasta el final.
Con este resultado, el Pirata suma una nueva victoria
que lo afirma en la mitad de la tabla y le da aire de cara a la recta final del torneo, mientras que Estudiantes no pudo prolongar su buen momento y se vuelve de Córdoba con las manos vacías.