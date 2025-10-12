Estudiantes empató con Belgrano 1-1 en Córdoba por la fecha 12 de la Liga Profesional



Belgrano se quedó con un triunfo clave ante Estudiantes de La Plata al imponerse por 1 a 0 en el Estadio Julio César Villagra, en el marco de la fecha 12 de la Liga Profesional.



El equipo cordobés, empujado por su gente, logró hacerse fuerte de local y sumar tres puntos importantes frente a un rival siempre complicado como el Pincha. El encuentro comenzó a las 22:15 y tuvo momentos de alta intensidad, con un Belgrano que supo aprovechar su oportunidad para abrir el marcador y luego sostener la ventaja hasta el final.

Con este resultado, el Pirata suma una nueva victoria

que lo afirma en la mitad de la tabla y le da aire de cara a la recta final del torneo, mientras que Estudiantes no pudo prolongar su buen momento y se vuelve de Córdoba con las manos vacías.



