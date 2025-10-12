Racing se hace fuerte y Central sorprendió a Vélez

En la continuidad de la decimosegunda fecha del torneo Clausura, Racing sorprendió a Banfield y le ganó 3 a 1 en condición de visitante con dos goles de Zuculini y uno de Balboa.

Además ayer, en el marco de un sábado en el que se suspendió el partido de Barracas Central y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo, Rosario Central le ganó 2 a 1 a Vélez en Liniers.

En tanto hoy seguirá la fecha con cinco partidos, entre los cuales se destaca el que jugará River contra Sarmiento desde las 19.15 en el estadio Monumental.

Además, a las 21.15 Independiente recibirá a Lanús y en Mar del Plata, desde las 14.30, Aldosivi hará lo propio con Huracán. También jugarán a las 16.15 Independiente Rivadavia contra Godoy Cruz e Instituto de Córdoba contra Atlético de Tucumán.