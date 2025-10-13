Villa San Carlos rescató un punto en su visita a Deportivo Merlo

Suma y sigue. Si bien en la previa era un partido que se presentaba como sencillo por la campaña del equipo local, al momento de rodar la pelota la realidad fue otra. Villa San Carlos rescató un empate en su visita a Deportivo Merlo para mantenerse en la mitad de la tabla de la Primera B Metropolitana. En el duelo correspondiente a la fecha 17, el Celeste lo perdía por el tanto de Aguerre, pero a falta de diez minutos para el final apareció Matias Samaniego para poner el 1 a 1. En la próxima fecha, el conjunto de Berisso recibirá a Sacachispas el día sábado desde las 15:30 horas.

El conjunto dirigido por Pablo Miranda viene mostrando una clara evolución en su juego y se ha transformado en un rival difícil para cualquiera. Con una base de jugadores jóvenes y comprometidos, el elenco celeste apuesta a sostener su identidad, esfuerzo, solidaridad y amor por la camiseta.

Deportivo Armenio metió un triunfazo y se subió a la cima

La recta final de la Primera B está al rojo vivo. Y los resultados que se dieron durante la jornada de este domingo le dieron aún más condimentos. Deportivo Armenio le ganó 3 a 2 un duelo clave por la zona alta a Sportivo Italiano, y por el empate en cero entre Midland -quedó segundo- y Comunicaciones, es el único puntero de la categoría.

El Tricolor arrancó el duelo de forma adversa: a los cinco minutos, Emiliano Mozzone, de penal, puso el 1-0 parcial para el Tano, que también aspiraba con meterse en la cima de la B Metro. Pero, con los goles de Imanol Segovia y Jonathan Herrrera en dos oportunidades, lo dio vuelta y empezó a cerrar un partido que lo preocupó con el descuento de Brian Kreiman a 20 minutos para el final.

Y mientras en Ingeniero Maschwitz se sellaba la victoria, el Funebrero, que tenía los mismos puntos antes de que arranque la fecha, no pudo batir a Comu como visitante. De esta manera, Armenio se subió a lo más alto del Clausura, y de yapa, se acomodó en los puestos de Reducido en la tabla anual.