El día después del enojo de Domínguez con el arbitraje y los periodistas

"¡De los penales ni uno! ¡De los penales que nos cagaron ni uno!”, sentenció Eduardo Rodrigo Domínguez cuando se retiraba de la sala de conferencia del Gigante de Alberdi. Si bien la semana pasada el entrenador de Estudiantes prefirió no hablar en detalle del arbitraje tras las polémicas ante Barracas Central, en esta ocasión mostró su fastidio con los árbitros y también con los periodistas.

Según puedo averiguar este medio, para el entrenador albirrojo el árbitro del partido Bryan Ferreyra no sancionó dos penales a favor del Pincha, los cuales tampoco fueron advertidos desde el VAR donde se encontraba Germán Delfino. Al no recibir preguntas en la conferencia post partido, el “Barba” se retiró de la sala a los gritos y muy molesto con los periodistas presentes.

Cabe destacar que Estudiantes es uno de los clubes que es mirado de reojo por la conducción de Claudio Tapia, presidente de la AFA, por diferencias con Juan Sebastián Verón. Y el conjunto platense ya venía de ser perjudicado justo ante Barracas Central. A los dirigidos por Domínguez le anularon mal un gol y el que le convalidaron al equipo de Rubén Darío Insua fue por demás polémico. La terna comandada por Nazareno Arasa y el VAR a cargo de José Carreras quedó en el centro de la críticas luego del encuentro.

El después “me echan la culpa a mí” de Domínguez hacia los periodistas pareció hasta un descargo a las críticas que también recibe por el equipo, que se armó para pelear la Copa Libertadores y que hoy sigue afuera de la zonas de copas y bastante comprometido en esa clasificación.

Sobre su continuidad en el club, el director técnico del Pincha comentó: “Yo estoy entusiasmado de estar en donde estoy. Sé lo difícil que es sostenerse en el cargo. Para pensar en el día de mañana, tengo que pensar en ahora. En darle una característica al equipo. Una impronta. Que es lo que estamos haciendo foco. Queda mucho camino por recorrer. Lo manifesté siempre, me siento a gusto y feliz. Con la misma motivación que la primera semana".