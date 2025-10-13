River hizo agua, perdió ante Sarmiento y se fue silbado del Monumental

River atraviesa su momento más preocupante de la temporada. En un Monumental repleto pero con clima enrarecido, el equipo de Marcelo Gallardo volvió a fallar y cayó por 1 a 0 frente a Sarmiento de Junín, que dio el golpe con un gol de Iván Morales a los 29 minutos del primer tiempo. Con este resultado, el Millonario acumula cuatro derrotas al hilo en el Clausura y seis en los últimos siete partidos.

El inicio del encuentro fue una muestra clara del presente riverplatense: sin circuitos de juego, sin precisión y con un equipo que parece golpeado desde lo anímico. Sarmiento, que llegó al Monumental con perfil bajo y en medio de tensiones internas, aprovechó su primera chance clara: un centro al área encontró a Morales, que remató sin mucha potencia pero contó con la floja respuesta de Franco Armani, que dejó escapar la pelota al gol.

A partir de ahí, River se encontró desbordado. Las imprecisiones se multiplicaron y el murmullo en las tribunas se transformó en reprobación abierta. Gallardo intentó mover piezas, pero la reacción futbolística no apareció. El Verde, en cambio, se cerró bien atrás y jugó con la desesperación de su rival.

En el complemento, River tuvo dos jugadas que pudieron cambiar la historia: un bombazo de Paulo Díaz al travesaño y un gol de Miguel Borja en tiempo agregado, que fue correctamente anulado por posición adelantada. La falta de ideas fue el sello de un equipo que hoy no encuentra respuestas dentro de la cancha.

La derrota deja al Millonario quinto en la Zona B con 18 puntos, fuera de la pelea directa por el liderazgo, y en la tercera posición de la tabla anual con 49 unidades. Sarmiento, por su parte, escaló al octavo lugar con 15 puntos y dio un paso importante en su lucha por alejarse del descenso.

En medio de la tormenta, River deberá reaccionar rápido: el próximo sábado 18 de octubre visitará a Talleres en el Mario Alberto Kempes, un escenario que no admite más tropiezos. Mientras tanto, el Monumental dejó una postal preocupante: un equipo sin rumbo y una hinchada que empieza a perder la paciencia.