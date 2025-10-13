TC2000: Gabriel Ponce de León cantó victoria en la final en El Zonda

Cuando todo pintaba para que el líder del campeonato Matías Rossi alcanzara su quinta victoria en el Autódromo El Zonda - Eduardo Copello, un imprevisto lo dejó sin nada. A falta de pocos minutos para el cierre, la dirección hidráulica del Toyota Corolla Cross del piloto de Del Viso dijo basta y, con ello, se esfumaron sus chances de festejar nuevamente en el trazado sanjuanino.

El beneficiado fue Gabriel Ponce de León, quien capitalizó el infortunio del puntero y se llevó la Final del TC2000, logrando un triunfo que puso fin a una espera de diez años sin festejos en la categoría. Segundo terminó Marcelo Ciarrocchi (Toyota) y tercero Leonel Pernía (Honda).

La próxima presentación del TC2000 será histórica: por primera vez, la categoría se presentará en Uruguay, en el autódromo de Mercedes, en el departamento de Soriano, del 7 al 9 de noviembre, marcando otro paso importante en su calendario 2025.