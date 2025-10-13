Olmos le ganó una “final” en una tarde accidentada contra ADIP

No fue un domingo más en la región, ya que por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Amateur Platense en Olmos se sacaron chispas El Carcelero y ADIP.

El partido terminó a favor de los locales por 2 a 0, pero en el inicio del segundo tiempo se vivieron momentos de mucha preocupación porque el arquero del equipo Naranja Juan Segovia se desvaneció en el piso tras chocar con un rival y estuvo varios segundos sin reaccionar. En el medio de la desesperación, la ambulancia no estaba cerca del predio para instrumentar un traslado, pero afortunadamente el arquero reaccionó y tuvo que ser reemplazado contra su voluntad, ya que manifestó ganas de seguir jugando.

Antes de todo esto, el partido del Senior entre estos dos clubes no pudo terminar por golpes y escaramuzas entre los jugadores de ambos equipos.

Por otro lado, el único puntero del torneo sigue siendo Centro Fomento Los Hornos que le ganó a Crisfa, mientras que Las Malvinas se vuelve a prender en la pelea ya que superó por 1 a 0 a San Lorenzo de Villa Castells.

Asociación Iris, que venía de perder por goleada ante ADIP, le ganó 2 a 1 a Estrella, mientras que Criba frenó a Gonnet y lo derrotó 1 a 0. Brandsen también le ganó por la mínima a Ringuelet, mientras que Tolosano derrotó 2 a 1 a Nueva Alianza.