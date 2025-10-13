Homenaje al “capitán de los corazones” de Curuzú Cuatiá

De chiquito, cuando recién había empezado a caminar, Benjamín Ezequiel Alveolite solía entretenerse pateando cajas mientras acompañaba a algún ser querido a hacer mandados por las calles del barrio. Esa simple acción fue un anticipo espontáneo del instinto pasional por la pelota, que luego se trasladó al fútbol dejando una huella en el club Curuzú Cuatiá.

Este domingo, a menos de dos semanas de su partida, la institución de Villa Elisa, sus compañeros de la categoría 2007, entrenadores, técnicos y familiares, le rindieron un sentido homenaje a quien el histórico capitán de las juveniles del club y que llegó a tener un paso por la primera de la institución.

“Benjamín fue el capitán de todos nuestros corazones”, expresó entre lágrimas Fabián Torres, uno de los delegados y referentes del club de Villa Elisa en contacto con este diario.

En el contexto de una jornada llena de emociones y reconocimientos, Curuzú recibió a San Martín de Los Hornos y hubo un minuto de silencio, banderas alusivas y testimonios elocuentes.

“Lo tuve como jugador desde los cuatro años y jugó con uno de los mis hijos con el que salió campeón en juveniles”, señaló Torres.

En el ambiente sobrevolaba un aura especial. El “capitán de los corazones de Curuzú”, que además integró la Selección juvenil de la Liga, estuvo presente en cada jugada, en cada pensamiento y en cada uno de los recuerdos de las personas que fueron a la cancha.

Su partida, el pasado 29 de septiembre, no tiene que a haber sido en vano. Lo que pasó con este chico que de chiquito iba pateando cajas por la calle mientras caminaba adelantando lo que después sería su pasión por el fútbol, dejó una enseñanza y un mensaje en tiempos en donde la contención de las instituciones y la escuela resulta indispensable para sostener a las personas.

“Nosotros trabajamos con un coaching y con profesionales hasta cuando pudimos pagarlo. Después ya no pudimos hacerlo. Lo único que nos lamentamos es eso”, comentó Fernando Vilchez, quien junto a Juan Pablo Barbosa y el presidente hacen un trabajo muy sacrificado para mantenerse en la Liga.

En algunos instituciones, o en algunas escuelas de La Plata como en la de Villa Elisa donde concurría Benjamín, muchas veces los mensajes entre adolescentes pueden convertirse en un castigo emocional invisible capaz de generar un perjuicio irreparable, que solamente los grandes y los responsables de la educación pueden llegar a frenar.

Que la partida de Benja no haya sido en vano...