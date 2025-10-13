Alejandro Orfila dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata anunció oficialmente la salida de Alejandro Orfila como entrenador del plantel profesional. La institución comunicó la decisión este lunes a través de sus canales oficiales.



La derrota ante Talleres caló muy hondo en el ambiente tripero. Los hinchas perdieron la paciencia como nunca antes, no solo por los malos resultados que dejaron al equipo a solo cinco puntos de jugar un nuevo desempate para no descender —como en 2023—, sino también por el flojo rendimiento mostrado dentro del campo de juego.



El mal momento deportivo terminó por definir la salida de Orfila, cuya continuidad ya estaba en duda luego de los últimos partidos.

Según informó el club, desde mañana Fernando Zaniratton asumirá la conducción técnica del equipo de manera inmediata.



“Agradecemos a Alejandro y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso. Les deseamos éxitos en sus próximos proyectos”, expresó el comunicado difundido por la entidad platense.





